﻿劏場業主認命減租買家掃舖激活死場

零售市道回暖，有投資者積極拓展「死場」業務，近月豪擲四、五十萬元租下荃灣荃立方十多個細舖位一年，並購入家居用品、文具、電子器材等產品，預備以較市場便宜一兩成的產品價格，大打民生市場。地產業界坦言，劏場業主今年初開始認命大幅減租，令劏場起死回生。



「劏場」近月交投慘淡，不少業主要「損手」離場，但卻有業主減租求生，平租吸引投資者在「死場」中連租多舖，大賣平貨，力谷民生市場。黃先生近月與荃立方業主簽訂租約，以十多萬元租用商場內十四個舖位一年，總面積約一千多呎，計劃在本月中開始營運。他指商場原本「死死地」，只租出約七成舖位，多是美甲、美容等小店，只吸引熟客到場，「其他客人來逛時發現無特別東西看，便會走，商場便愈來愈少人行。」



賣平貨力谷民生市場



不過，他認為近年市道轉旺，加上荃立方對面有街市，樓下有小巴站，街坊客多，人流算是暢旺。他指會將十四個舖位分為家居用品、電子產品和特色日韓文具三項業務，因租金不高，產品價格會較市價低一兩成，甚至更多，「如外面賣六七十元的iPhone充電線，我們可以賣二十至三十元，將深水埗價錢搬到荃灣。」



北角商場「城市金庫」內有逾三百個劏舖，但租戶楊秋霞指，兩年前租用單位時，場內只得三十家小店營業。她開辦的「根本家族」專賣日本水果、家居雜貨等，去年四月，發現街坊客增多，於是一口氣租下場內十四個各不足一百呎的舖位，各舖租金約為一千元。



楊秋霞又以「街坊價」吸客，市價九十元一個的日本優質蘋果，她只賣六十五元，並經常與街坊在場內聊天休憩，成為吸引人流的重要途徑，而商場至今已有逾一百家店舖營運。「根本家族」每月平均賺三萬元，她今年四月與業主再簽兩年合約，繼續打民生市場，更有意在九龍尋找其他平租「死場」拓展生意。



盛匯商舖基金管理行政總裁李根興（圖）直言，近年劏場變死場等的負面消息太多，令不少劏舖業主「認命」，自今年初起大幅減租，「他們由一開始以八百萬買入劏舖，希望有百分之五的回報率，到現時願意以幾千元月租放租，令他們不用個個月蝕千多元的管理費。」



他亦知悉有業主為求盡早租出舖位，自發組成業主聯盟，以集體放租形式增加成功率。以尖沙咀首都商場為例，恍如一家百貨公司，不同劏舖分別出售各種民生商品，其中一個舖位充當收銀部，「以前每間舖都要請一個人看舖收錢，現在集中收銀，節省人手成本」，認為是業主聯盟的成果。