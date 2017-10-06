﻿STEM教育遇阻力 資訊科技人員難求

政府近年積極推動STEM（科學、科技、工程和數學）教育，各中小學急聘資訊科技技術員和資訊科技助理協助推廣，但一員難求。有學校資訊科技老師指，近年本港大力推廣多項科技教學，教育界「搶人」情況嚴重；亦有教育界人士稱，新入職技術員薪金不高，中小學難以留住人才，推動STEM遇上阻力。



政府在一五年提出要推動STEM教育，今年全港各中小學已從多方面入手，力谷學生STEM知識。不過，有教育界人士指礙於人手不足，學校推行STEM困難重重。在九龍區一間小學任職資訊科技科主任兼電腦科主任的曾老師指，學校設資訊科技技術員及資訊科技助理兩個職位，分別負責管理校內電腦伺服器，以及購買、維修電子器材等工作，但亦會協助教學、推行活動。但學校上學年刊登招聘廣告半年後，才聘用到資訊科技助理，另一職位仍然懸空，「就算人工加到愈來愈高，還是請不到人。」



IT人員工作期望有落差



她坦言，過往接觸到的IT人員，多半只希望埋首IT工作，但學校要求他們在課堂中協助教學，雙方對工作期望有落差，令學校留不住人，「老師會想IT人手幫忙管理課堂，但IT人未必善於溝通。」聘請人手有困難，令推行STEM的擔子落在曾老師身上，她去年任教兩班數學科及七班電腦科，以及要教學生編程，同時間要負責推廣STEM教育，已分身不暇。



青年會書院助理校長梅志文也聞言，暑假時有六、七間學校的技術員被挖角。他不諱言，近年政府大力推廣STEM—Wifi 900計劃等，中小學界對於IT人手需求也急增，其學校近兩年也增聘一名資訊科技技術員。他指，學校一般請畢業生的薪金為一萬多元，「很多技術員儲夠經驗都會轉去私人市場，薪金會高一級，學校技術員流失也很正常。」



為解決學校缺人問題，政府向學校提供每月二萬五千元的經常現金津貼，加強所有公營中小學（包括特殊學校）的資訊科技人才，特首林鄭月娥估計津貼可為市場創造約一千個資訊科技人員的就業機會。



順德聯誼總會胡兆熾中學校長廖萬里估計，部分過往只聘請一名技術員的學校，未來會增聘多一名人手拓展STEM教育，市場「搶人」情況會較以往更激烈。他認為，全球IT發展已成大趨勢，本港中小企亦會增聘人手，相關專才薪金將愈來愈高，有質素的IT人手，起薪也要一萬五、六千元。



廖萬里又指，難以在短時間內讓全港老師學會如何將科技融入教學之中，「如果知道教學目標，便有機會好好運用科技，只是人做我做的話，很可能完成不了目標。」他聞說有地理科老師利用VR器材，向學生展示地理環境，「但器材用了一兩次就無用了，浪費了資源。」







