﻿習馬術勤鍛煉 傷殘人士戰勝殘疾

四十歲的葉少康在○八年成為首位出征殘奧馬術賽的港人，戰勝一己的殘疾。同是的梁佩儀與謝樂軒亦熱衷於這項運動，更希望不斷進步，他日在沙圈上華麗登場。



《東周刊》報道，佩儀與樂軒在周六早上到位於薄扶林的賽馬會公眾騎術學校訓練，樂軒的媽媽笑說：「佢七點鐘就起身，平日返學都唔見佢咁積極，仲襯埋套衫嚟上堂。」十一歲的樂軒在一歲時確診患有脊柱裂，如今右腳要長期戴腳托，否則腳會向外彎令行動困難，另有脊柱側彎問題。謝媽媽續指，約兩年前樂軒的背脊彎曲達廿二度，「再多三度就要着矯形架。」



至於三十一歲的佩儀，在小時候學行路時就被發現雙腳患有痙攣，走路時雙腳會屈曲，她苦笑說：「跑步、打波乜都做唔到，讀書時候上堂，老師總係叫我坐埋一邊，令我好唔開心，因為我都想做運動。」直至她在網上看到香港傷健策騎協會，為傷健人士而設的馬術課程，便膽粗粗報名。兩年後，樂軒亦加入，跟她一起逢周六上堂。



參加比賽增自信



佩儀指，平日上馬有兩位義工在旁攙扶。「第一次騎會好驚，但之後愈騎愈好玩。」雖然佩儀曾意外失足跌下馬，但無減她對騎馬的興趣，「呢種運動好玩在要同動物溝通，佢就好似你嘅朋友。」她坦言最大的得着是能像普通人般重拾運動的樂趣，「個人開心咗好多。」這項運動亦大大改善了她的平衡力。



佩儀與樂軒去年更一同參加協會舉辦的小型盛裝馬術比賽。樂軒指那次比賽，她得第四名，大師姐佩儀則得第二名。想當年，大師兄葉少康在三十三歲時才接觸馬術，佩儀比他還要早幾年，說不定他朝一日，她跟樂軒也能代表香港出戰奧運，「我唔敢講咁遠，如今只想每日都不斷進步，所以閒時都會上網睇片偷師，英國的水平好高，令我長見識。」佩儀說時，她目光遠眺，露出憧憬的眼神。