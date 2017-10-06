﻿12億骨灰龕肥肉 引發佛門內訌

屹立荃灣芙蓉山近九十年的竹林禪院爆發內訌。竹林禪院「開山祖師」融秋和尚和一名尼姑所生的後人龐氏，早前連番聲討一名王姓理事覬覦禪院骨灰龕生意，聯同黑勢力脅迫龐氏交出權力。該理事王美珍接受《東周刊》訪問，聲稱理事會是禪院法定決策機構，龐氏其實並無一席，但二十多年來插手禪院事務。資料顯示，有人管理的帳目未按法例規定聘獨立核數師核數，部份帳目混亂乏單據。



竹林禪院近年是非不斷，矛頭直指加入禪院十四年、已躋身禪院最高決策機構「曼華堂」理事會的王美珍。傳媒形容她垂涎禪院背後十二億元的骨灰龕生意，聯同黑勢力脅迫「開山祖師」融秋和尚的後人龐氏一家。



事件最近有新進展，「曼華堂」入稟高院申請禁制令，禁制龐氏第三代後人龐孟婷及相關人士，令事件更耐人尋味。《東周刊》成功聯絡王美珍及另一名理事雷靄霞接受訪問，王美珍無奈地說：「我同一班理事先係受害者。」



竹林禪院任何決定都必須得到「曼華堂」理事會通過。該堂目前有四名理事及兩名司理，而被禁制的龐孟婷及其家人在理事會沒有席位，也沒有決策投票權，但因他們是已故「開山祖師」融秋和尚與一名尼姑所生的後人，故二十六年前龐孟婷的母親龐老太詹豐獲邀列席會議，並負責入帳報表。



免稅慈善機構帳目混亂



王美珍其後查閱禪院過去三年的報表及單據，發現有多處質疑。「禪院八五年開始已經係免稅慈善機構，但每年嘅財務報表竟然手寫就算，亦無按法例要求請核數師核數；做防水工程每年都使過百萬元，竟然無招標報價；員工每個月返足二十六日，人工仲少過最低工資。」她稱，曾多次在會議上提出建議糾正，疑因此成為他人的「眼中釘」。



竹林禪院擁有各一個合法及違規的龕堂，當中逾萬個龕位仍空置，兩年前每個售二萬至十萬不等，當中涉及的利潤約十二億港元。這塊肥肉令禪院雞犬不寧，王美珍擔心說：「最怕有人趕走晒班理事之後，會退還慈善機構牌照避開監管，之後攞正牌發展骨灰龕場。」為免招惹紛爭，一班理事已再去信食環署不再售龕位。



就王美珍的反擊及質疑，《東周刊》曾多次致電龐孟婷，但一直無人接聽；同時，記者曾以WhatsApp向龐老太查詢，有關訊息已經傳達，但於截稿前皆未獲龐氏回覆。



