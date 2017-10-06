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﻿《星島》今日送《食玩王》

2017-10-06 列印
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　　好多人歐遊時都會去法國首都巴黎shopping，鍾意佢夠多姿多采，但講到旅遊性價比，法國第三大城市里昂一啲都唔遜色架！今日出版嘅《食玩王》就帶大家去探索呢個早已被聯合國教科文組織列為世界人文遺產城市，佢同巴黎距離只需兩小時左右火車程，交通方便，市內環境整潔，更係美食天堂，連史上唯一連續五十年獲米芝蓮三星榮譽嘅Paul Bocuse餐廳都長駐於此；每年十二月仲會舉行聞名全球嘅里昂燈光節，遊客可以欣賞到世界最頂級嘅光影藝術……想親身去發掘里昂更多嘅魅力，一於買份《星島日報》睇附送嘅《食玩王》plan行程啦！掃描QR code買報仲可以慳兩蚊㗎！
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