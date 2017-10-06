﻿保安全增服務圖突圍 迷你倉轉型搶商機

牛頭角迷你倉大火後，政府四出巡查並加強規管迷你倉，業界難敵新例，早已叫苦連天，但也有公司急急轉型，企圖殺出重圍。有迷你倉向用家大打「安全牌」，亦有公司發展物流業務，強攻網購市場，同時有迷你倉新增郵箱代收信件、包裹等增值服務，冀用盡倉存空間，搶佔商機。



時昌迷你倉聯營公司Big Yellow Box大打「安全牌」，其設立的「新派迷你倉」，聲稱倉內走廊闊二點四米，物品不可放高過二點三五米，符合政府要求的規定。時昌迷你倉負責人時景恒稱，當用家取貨或放貨，須由公司職員將一整個儲物倉運送出來，內裏的倉庫亦只准員工進入，「（用家）不能自己去大貨倉取東西，因為不知道他們會放甚麼進去」。時景恒指，自三四個月前推行新業務以來情況理想，至今已租出兩至三成，「納米樓仍在興建，香港人不夠地方放東西，仍然要租迷你倉用。」



至於隨意門（boxeasy）則主力發展「流動」業務，其物流部經理李國英指，會將用家的迷你倉直接運送到其樓下，「我們有運輸車隊送存貨倉到用家樓下，之後再送回葵涌貨倉」。他坦言，自從迷你倉大火，迷你倉老闆和客人都害怕開倉，「我們親自送倉到客人手上，算是新鮮事。」



李國英又提到，針對網購市場計劃今月開始推出「企業版」迷你倉業務。他指，不少網店會將貨品寄存在迷你倉內，為讓店主能「一站式」存貨賣貨，在店主租用迷你箱後，會協助清點和收拾貨物， 甚至進行簡單包裝並派遞，期望過年前能吸引五十名客人，「我們不但是迷你倉公司，更是物流公司。」



除了業務「轉型」外，亦有迷你倉公司開拓新生意。有迷你倉大火後入市的倉主近期張貼街招，以月租五十元的信箱，以及代收速遞件及貨物服務招攬租戶。他坦言，增設信箱的成本不高，冀服務能為客人提供便利，「五十元信箱其實無利可圖，但現在經營很困難，客人若有任何需求都要盡量滿足，我貼廣告的原意都是希望更多客人租倉。」



早於五年前提供信箱服務的綠色迷你倉商務中心，其負責人何淑敏亦有感，今年新增信箱服務及代收包裹的迷你倉有上升趨勢。她提到迷你倉跟商務中心有別，前者多數沒有員工駐守在接待處，故難以代客收件及盡早通知租戶取件，加上處理包裹的手續繁多，職員需花時間確認租戶身份，隨時要代為墊支郵費，包裹超出尺寸限制也要徵收附加費。然而何淑敏坦言有關服務存在不少的盈利空間，若能夠保證良好的服務水平，需要固定地址的「公司客」將有機會成為長期而穩定的客源，若日後其業務擴張，所租用的倉存或辦公地方亦會隨之變大，為經營者帶來更多生意。