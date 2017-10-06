﻿港律師北上限制多 風險高機遇少

在粵港澳大灣區概念下，律師北上商機成為業界話題。然而，有近年北上開拓業務的香港律師卻慨歎，實際生意較預期少，至今仍未賺錢，坦言北上開荒的風險甚高。有香港律師直言，在內地工作限制多多，即使考獲內地執業律師資格，也不能處理刑事和行政訴訟，結果只能處理簽署合約、遺產繼承等瑣碎個案。



中港兩地近年頻頻簽署多項協議，包括容許港澳律師事務所與內地律師事務所，在深圳前海、廣州南沙等地以合夥聯營形式共同設立律師事務所，其中前海的聯營事務所可以同時經營內地、香港及國際的法律事務。深圳市前海香港商會秘書長王壽群早前更表示，粵港澳大灣區範圍內，將會有愈來愈多跨境法律業務，需要懂得中港法律的律師。不過，不少本港律師大唱反調。



香港執業律師賴文俊約一年多前看準內地前海發展機遇，與一內地律師事務所合作，在前海成立聯營律師事務所，冀吸納更多內地客戶。該事務所聘用近五十位中、港律師，主打處理家族信託、投資融資、國際貿易等一站式法律服務。



可惜賴文俊當初的如意算盤始終未能打響，他大歎客戶數目較預期少，「由前海產生的業務並不多，暫時都仍未賺到錢。」他透露，前海目前約有七至八間由香港與內地合營的律師事務所，但聽聞大部份行家也不太賺錢，更不諱言北上發展風險甚高。



香港執業律師可在內地提供部份法律服務，但如要在內地執業，需先通過有「天下第一試」之稱的國家司法考試。持有香港和內地執業資格的律師何忠賢形容，該考試的考核範圍廣，應考甚具難度。自該考試於○四年開放予港人應考後，報考的港人數目持續下降。即使香港律師成功考取內地執業資格，亦未能如內地同業般自由執業。他直言，即使香港律師成功考取內地執業資格，持有的亦只是有限度執業（limited practice）牌照。



執業律師黃國桐（圖）亦認同，本港律師即使考獲內地執業律師資格，亦只能從事遺產繼承、法律諮詢及草擬合約等的民事工作，「除非你找到一個大客，否則工作機會真的太少。」他又指，曾獲聘於一間在內地有生意往來的外資公司，負責草擬複雜的合約，「外國公司傾向相信香港律師的文字能力，但這類工作只是短期性質，亦無必要將整個律師樓搬去內地才做得到。」



不過，本港仍有部份律師對內地發展前景抱有希望。持有內地執業資格的香港執業律師閆顯明認為，內地對熟悉兩地法律的律師有一定需求，但目前相關人才有限，故這類律師「好搶手」。他指其律師樓處理的案件幾乎全牽涉兩地，當中一半是商務案件。