﻿「返租保證」風險高澳門人內地置業中招

珠海近年成為港澳居民置業投資的熱門之選，但自去年當地推出「限購令」整頓樓價後，不少投資者轉為掃入仍未受影響的商住公寓及商舖，卻接連出事。《東周刊》報道，不少人受發展商提供的「返租保證」計劃吸引，誤信可長年收取高達八、九厘的租金利潤，但事實風險極高，發展商往往會突然停派租，甚至出現項目爛尾的情況。



所謂「返租」，是近年內地發展商促銷商舖的流行手法。投資者簽約買舖，可獲保證在一定年期內，每月收到指定租金，而毋須擔心舖位能否租出，或會否被欠租，故深受歡迎。以澳門市民陳先生購買的心海州舖位為例，合約列明由一五年一月一日起，不論商店能否如期啟用，商舖能否租出，業主在首兩年仍可獲每年五厘的利潤回報，其後更可上升至六至八厘。



陳先生指，簽約後一度按時收租，但眼見早應啟用的商店街仍是爛地一塊，已心感不妙。到今年八月，便因連續兩月未收到租金，聯同過百名業主到銷售中心抗議，卻獲回覆指銀行貸款出現問題。當時五百名苦主中，有三百人是香港及澳門居民。



業主多次示威仍未獲賠償



此類個案在珠海只屬冰山一角。位處迎賓南路黃金地段的華融時代廣場，九二年開始動工，發展波折重重，是當地著名的爛尾樓，其後獲得新資金輸入，成功吸引大批港澳投資者。詎料項目再次爛尾，過百名苦主兩年來多次示威，至今仍未得到賠償。



處理過多宗相關求助個案的澳門立法會議員、民建聯宋碧琪坦言，雖成功替部份苦主討回公道，但與發展商談判的過程相當艱辛，不論是採取民事或刑事檢舉，均須付出很大的成本。奉勸港澳市民在內地投資置業前，必須細心研究相關法律及合約條款，不宜過份進取。