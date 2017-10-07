﻿Rex強戰日本拳王 政界藝人齊打氣

「神奇小子」曹星如（Rex）今晚主場迎戰前日本拳王河野公平，全城為Rex打氣！不少政商界、娛樂名人將親身撐場，新民黨主席葉劉淑儀坦言，被Rex「打不死」精神感動，不論贏或輸，都是香港人的驕傲。藝人張繼聰亦表示，已特地向劇組請假，非常渴望能到場觀戰。



葉劉淑儀今晚將親身到場觀戰，為Rex及一眾本地年輕拳手打氣，「上次都有去現場睇，坐第二行，好有真實感，每個回合都好緊張、好刺激，被佢（Rex）嗰種打不死嘅精神所感動。知道佢壓力好大，但不論輸或贏，都已經係香港精神！」



葉劉又說，知道Rex及其師弟潘啟情接觸拳擊前是「宅男」、無人生目標，拳擊不但改變了他們的人生，即使遇上強勁對手亦無「倒下去」，更帶動本港體育產業發展，值得鼓勵。



葉劉英雄輝撐場 張繼聰請假觀戰



港足隊長葉鴻輝（英雄輝）亦會現身支持：「Rex唔止係拳擊手，亦係代表香港人打不死嘅精神領袖！我會親臨會展為Rex打氣，希望各位唔好畀佢太大壓力，到時佢喺擂台發揮出廣告標語『搏到盡我話事』嘅水平，已經值得大家嘅掌聲。」



與Rex私交甚篤的藝人張繼聰則說，支持Rex力爭二十二連勝，希望他加油、打出好成績，又指非常想親身到現場支持他，但自己剛加入劇組，雖已向劇組申請抽空觀賽，暫未知能否趕及到場。



Do姐：成功屬於信自己的人



此外，早前有商場和航空公司舉行「一人一飛機打氣行動」，收集全城市民設計的紙飛機為Rex打氣，不少名人均紛紛響應。藝人鄭裕玲（Do姐）早前身在法國，亦不忘摺紙飛機及寫信給Rex，信中提到：「成功只屬於相信自己及有準備的人。」她又指Rex已多次證明自己的實力，衷心祝願他勝出比賽，延續不敗傳奇。商台首席智囊陳志雲亦有摺紙飛機參與，拍照上載到社交網站，並留言道：「曹星如加油！」商台DJ唐劍康（Donald）則說：「祝願飛得更遠！」



香港寬頻（rex.hkbn.net）將於晚上約九時十五分起，直播曹星如對河野公平的壓軸戰，並免費開放給全港市民觀看。