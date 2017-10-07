﻿地獄式減磅 戒飲水失眠

為爭取職業生涯二十二連勝，曹星如（Rex）除了積極練兵外，近日亦須積極節制飲食，努力減磅。Rex昨日順利過磅後笑言，不能喝水是他的死穴，脫水減磅的過程，更令他難以入睡，幸好成功過磅後，他可以飲水和放心進食，期望今晚以最佳狀態與河野公平一較高下。



肌肉痛 肚皮打鼓



Rex近日不時在Ig發帖分享「減磅辛酸」，即使中秋節亦不能吃月餅應節，他不時留言：「肚皮打鼓。」「感覺全身沒水份但還能流汗。」前晚更說：「肌肉乾到瞓唔到。」「碌咗六個鐘都未瞓得着！」Rex昨日順利以一百一十五磅成功過磅（見圖），隨即不停灌水補充水份，更吃大會提供的香蕉，填飽肚子才接受在場記者訪問。



Rex今次減磅後，面色比上次好。他笑說：「今次其實減得不太辛苦，但連日來只可以輕輕沾水濕潤口腔，加上脫水太嚴重令肌肉痛，全晚都失眠，幸好成功過磅後可放心進食，以良好狀態迎接硬仗。」