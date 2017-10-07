﻿拒用「電子奶嘴」 張慧慈：身教十分重要

現今不少家長為安撫年幼子女情緒，出動電子產品如智能手機和平板電腦作為「電子奶嘴」。親子專欄作家張慧慈指，身邊有朋友在兒子只得一歲時便「揸住部機餵奶」，造成現時三歲便「無機不歡」，每逢吃飯必定要用電子產品睇卡通。



張慧慈直言，教導子女「無捷徑」，以她現年四歲的兒子為例，從來不會「扭計」要求玩手機、打電子遊戲等，皆因她和丈夫均以身作則，在兒子面前吃飯時從不玩手機，自兒子出生後丈夫更戒掉打機習慣，形容身教十分重要，「有時我用電話搵資料，佢（兒子）都會問我做緊咩，我就要解釋畀佢聽」，又指「你要佢做咩，你都要咁做。」



她指，家長需留意子女興趣，令他們在打機以外發揮天賦，並保持耐性跟子女溝通，但她眼見身邊不少家長經常出動「電子奶嘴」，據她觀察，這類小朋友普遍較肥胖，近視較深，估計跟經常使用電子產品有關。