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﻿下周初氣溫 降至26℃

2017-10-07 列印
■天文台預測未來一兩天仍然晴朗，但稍後會轉涼。
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        踏入十月，秋意漸濃。天文台預測，一股東北季候風及與低壓區相關的驟雨，將於下周抵達華南地區，下周初氣溫將稍微下降至攝氏二十六至二十九度，而下周六氣溫更進一步降至最低只有至二十三度。

        天文台表示，華南上空反氣旋將在未來一兩天增強，為該區帶來普遍晴朗天氣，而隨後一個與低壓區相關的驟雨亦將在下周初影響南海北部及廣東沿岸，另一股東北季候風會在下周後期抵達華南，帶來秋涼天氣。

　　天文台未來天氣預測，周末期間部份時間有陽光，明日則大致天晴及乾燥，更適逢是廿四節氣中的「寒露」，代表天氣轉涼。下周初開始漸轉多雲及有驟雨，氣溫介乎攝氏二十六至二十九度，下周四起受到東北季候風影響，氣溫將逐步下降至攝氏二十四至二十八度，下周六氣溫更會降至最低只有二十三度，天氣稍涼。

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