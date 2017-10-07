﻿下周初氣溫 降至26℃

天文台表示，華南上空反氣旋將在未來一兩天增強，為該區帶來普遍晴朗天氣，而隨後一個與低壓區相關的驟雨亦將在下周初影響南海北部及廣東沿岸，另一股東北季候風會在下周後期抵達華南，帶來秋涼天氣。
天文台未來天氣預測，周末期間部份時間有陽光，明日則大致天晴及乾燥，更適逢是廿四節氣中的「寒露」，代表天氣轉涼。下周初開始漸轉多雲及有驟雨，氣溫介乎攝氏二十六至二十九度，下周四起受到東北季候風影響，氣溫將逐步下降至攝氏二十四至二十八度，下周六氣溫更會降至最低只有二十三度，天氣稍涼。
「神奇小子」曹星如（Rex）今晚將在八千名觀眾打氣下，迎戰職業生涯最強對手、前日本拳王河野公平，力爭二十二連勝，延續不敗傳奇！Rex昨形容，河野是「究極級」強敵，未比賽已感受對方的強烈氣場。一旦Rex...
2017-10-07
內地國慶中秋黃金周踏入尾聲，各地昨日開始進入返程車流高峰，多條高速公路再度交通塞，鐵路亦出現返程小高峰，多個火車站人頭湧湧。 國慶日交通嚴重擠塞，導致大量汽車「被困」逾十小時的東莞虎門大橋，前晚深夜汽車流量大增，昨凌晨已汽車已開始大排長龍，廣東省公安廳交通管理局在網上呼籲道路使用者，假期結束時應避免駛經該路段。 當局又估計，直至周日高速公路結束免費前，虎門大橋、瀋海高速江門共和、司前路段、廣州環城高速沙貝路段、廣州機場高速路段、高速公路熱門服務區，車流將一直處於高峰，建議民眾盡早規劃行程。 而國內遊熱門目的地北京，首都機場、北京站、北京西站、北京南站等客運場站隨着假...
2017-10-07
本年度諾貝爾和平獎得主揭曉，由國際廢除核武運動獲得殊榮，諾貝爾委員會讚揚該組織推動廢除核武不遺餘力，並促使世界各國關注動用核武的災難性後果；而組織倡導的《禁止核武條約》，至今已有一百二十二個國家簽署。...
2017-10-07
「奧運三寶」屋苑之一維港灣，位處九龍市區，鄰近港鐵奧運站及大型商場，是區內指標屋苑。今次為大家介紹該屋苑一個罕有複式放盤，實用面積1,476方呎，四房一套房，室內佈置實而不華，最新叫價三千三百萬元。 ...
2017-10-07
港股終於突破2015年4月大時代高位28588，恒指中秋假期後復市，周五承接外圍股市造好，高開247點，見28626，為9年半新高。雖然見高位後升幅逐步收窄，收報28458，升78點，以及在北水欠奉的情況下，大市成交仍有1029億元，跨月連升4個交易日，累漲逾千點。 鼎成證券投資策略總監熊麗萍表示，恒指見港股大時代高位後，有獲利回吐的情況出現屬正常，因為每逢恒指創新高後都會有調整，只要不是有壞消息，調整過後仍會繼續向上。此外，熊麗萍稱在北水欠奉下，港股仍有過千億元成交感到意外，顯示資金持續流入個別板塊，至於下周一A股長假期後復市，如滬指升2%或以上，有望再度刺激港股...
2017-10-07
世界盃歐洲區外圍賽A組形勢緊湊，以十七分排榜首的法國，僅領先第二位的瑞典一分，餘下兩輪不容有失。幸好該隊今晚作客防線脆弱的保加利亞，有狀態大勇的鋒線孖寶拿卡錫迪及基利安麥巴比在陣，教練迪甘斯直言兩人就是球隊的晉級希望，放心捧客勝。 （有線61、201台周日凌晨2:45直播） 法國為鎖定小組首名直接出線決賽周，今仗作客保加利亞以及下周二主場鬥白俄羅斯已沒有失分空間。高盧雄雞教練迪甘斯下令餘下兩輪要全取六分︰「己隊已非常接近出線目標，主導權仍在自己手中，未來兩場賽事定必不勝無歸。」 不過該隊有左閘班捷文文迪和古沙華、中堅哥斯尼、中場保羅普巴等主力因傷倦勤，惟主帥迪甘斯矢...
2017-10-07
現代人愈來愈懂享受入廚樂，荃新天地於今、明兩天（10月7日及8日）舉行廚具家品展，多個知名的家品及廚具品牌如Staub、德國孖人牌及康寧牌等都會推出減價大割引，各位自煮新人類要快手入貨喇。 鑄鐵鍋四折...
2017-10-07
蔡思貝近日被指介入王浩信與太太陳自瑤（YoYo）的婚姻，雖然男方已堅決否認緋聞，惟YoYo至今未為老公平反，昨日再次與社交網分享與囡囡玩相機的照片，王浩信繼續無影；蔡思貝則約賴慰玲探望孫慧雪的BB，未...
2017-10-07
最近看到一單新聞，發人深省。台灣的國防部長馮世寬說，若解放軍犯台，國軍可以抵抗超過兩星期。退役陸軍中將吳斯懷在facebook發文駁斥：國軍守幾天根本不是問題，而是挺獨的人準備好為獨立建國犧牲生命了嗎？ 整件事源於本周二國民黨立法委員賴士葆，在立法院質詢國防部長馮世寬說：「前國防部長李天羽曾說如果兩岸開打，國軍可撐兩周，現在國軍可撐多久？」馮世寬回答：「李天羽只能打兩周，但我不止。李天羽當國防部長，距今已有一段時間，這期間國防部整軍經務有更大力量，可撐更久。」 其後退役國軍中將吳斯懷在facebook上貼文回應說，「民粹和無知才是台灣真正的危機，台灣名嘴談論兩岸開戰，總是對...
2017-10-07
揀馬其中一個重要因素是參考馬匹近績，近仗能夠跑入前三名當然是好賽績，不過三甲不入亦不一定代表賽績差。假設一匹長途馬跑較短路程的賽事都能夠接近，已反映馬匹狀態唔錯，之後角逐擅長的長途賽便值得追捧。 上周...
2017-10-07