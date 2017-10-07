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﻿大樹斷枝幹擊傷醫院女職員

2017-10-07 列印
■消防員合力清理大樹斷枝。
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         油麻地伊利沙伯醫院對開發生塌樹傷人意外，一棵大樹離地約十米高位置部份枝幹，昨午疑不勝負荷折斷塌下行人路，分支擊中一名路過醫院女職員。救護員到場從塌樹中救出傷者送院。

　　現場為伊利沙伯醫院徑一幅斜坡，昨午二時許，斜坡上一棵有逾四十年樹齡，高約二十米的松樹，其中離地約十米高，直徑約二十厘米的枝幹，疑不堪負荷折斷塌外加士居道行人路，其中分支擊中一名路經的五十歲姓關醫院女職員，頭及腳部受傷。途人報警。

        消防員到場時，傷者已中救護員救出送院，幸傷不嚴重。消防員其後用電鋸將塌樹鋸斷放一旁及待有關部門移走。
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