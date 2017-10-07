﻿毛孟靜提譴責動議 何君堯批上綱上線

立法會內務委員會昨討論香港本土毛孟靜提出譴責何君堯的動議。毛孟靜批評，言論自由亦有底線，但何君堯發表「殺無赦」言論，又不願收回，認為何要一人做事一人當。



何君堯表示，當日只是在鄉事派人士說「殺」字後補上「無赦」，為對方「兜底」，認為有關動議「無謂」，批評民主派上綱上線，中文語文水平參差。他續指，早前有政黨持「殺」字的道具，已就此報警。



民主派要求何君堯道歉，但建制派立場不一。自由黨黨魁鍾國斌表示，何君堯的言論不智，期望他向公眾道歉。工聯會黃國健則舉例指，在家中其妻子不時會說：「你再係咁就殺咗你」，但他不會報警指控妻子恐嚇。