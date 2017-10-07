﻿第七輛被人惡意破壞 共享單車被棄垃圾桶焚毀

再有共享單車遭人刑毀破壞！一輛共享單車，昨凌晨被人放在大埔一條單車徑旁垃圾桶上縱火焚燒，消防員到場開喉撲滅，但單車已燒剩兩個車輪，垃圾桶亦燒毀，警方列作縱火案處理。今次已是共享單車推出以來，至少第七輛被人破壞案件。



現場為元州仔里大王爺廟對開吐露港單車徑出入口，昨日凌晨三時許，擺放路邊的一個垃圾桶頂部突然起火，火勢更十分猛烈，途人見狀報警。



創辦人認為破壞事件屬少數



消防員趕至，發現一輛共享單車被人放在垃圾桶頂焚燒，連忙開動一條水喉射水灌救，約二十分鐘撲熄，但單車車架已嚴重焚毀，只剩下兩個車輪仍可辨認，而垃圾桶身亦燒爛，部份單車殘骸跌入垃圾桶內，旁邊一條欄河亦燻黑。



經調查後，消防員認為火警有可疑，交警方列縱火案調查。警方鑑證科人員奉召前來蒐證，並檢走焚毀單車調查。警方會翻看附近「天眼」及與單車公司聯絡，以追查犯案動機及案人士。食環署事後派員到場清理，並移走燒毀垃圾桶，以及更換一個新垃圾桶供市民使用。



Gobee.bike聯合創辦人Raphael Cohen對單車被燒毀感到失望，但認為破壞事件屬非常少數，相信大部份港人仍尊重共享概念。



共享單車服務公司gobee.bike本年四月引入本港，提供共享單車服務，但推出以來因大量單車遭人亂泊，阻礙路面，有時更缺德者深夜駕駛單車發出響聲擾人清夢，因而遭市民詬病。在過去半年至少有六輛共享單車，被發現拋落沙田城門河內，其中最近一宗發生在本月四日，一輛共享單車發現在小瀝源路遊樂場對開的城門河內。