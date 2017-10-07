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﻿警今起嚴打公共車輛違規

2017-10-07 列印
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　　警方今日起至十一日的一連五日，將在全港加強打擊公共服務車輛（包括的士、專營/非專營公共巴士、公共小巴、私家小巴及私家學童小巴）司機的違例行為，包括司機在駕駛時使用流動通訊設備及與安全帶相關的罪行等。

　　警方數字顯示，今年一至八月，涉及公共服務車輛的交通意外有逾四千三百宗，佔整體交通意外數字的百分之四十二，共導致近六千人傷亡，當中二十三人死亡。警方發言人呼籲公共服務車輛司機駕駛時切勿使用流動通訊設備、超速及留意路面情況，佩戴安全帶並提醒乘客佩戴安全帶等。
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