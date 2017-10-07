﻿不獲批代課老師 計劃反應冷淡 教師境外進修唔「放人」

試行三年的「在職中學教師帶薪境外進修計劃」首輪課程昨日截止報名，據了解，學界對計劃反應並不踴躍。有前線教師指計劃理念佳，惟礙於高中教擔沉重、行政工作繁多而未能抽身；更有校長明言，學校因縮班而「人手過剩」，老師請進修假後學校將不獲批代課老師填補，因此接獲申請亦絕不「放人」。



政府年初提出推行「在職中學教師帶薪境外進修計劃」，教育局八月初宣佈，具五年或以上全職中學教師經驗的常額教師，可申請八至九周的全薪進修假期，其中五至六周往芬蘭報讀「跨學科學習及開拓與創新教育」課程或赴澳洲入讀「照顧有特殊教育需要學生」課程。先導計劃首輪的課程將於明年四至六月舉辦，提供三十五個名額，昨日截止報名。



獅子會中學校長林日豐認為，人民學科長遠的發展方向離不開跨學科學習，故早前他已鼓勵其中史老師報讀「跨學科學習及開拓與創新教育」課程，冀外地經驗可讓教師得到啟發，「《基本法》教育關乎憲法，惟課堂不應再很規律地、由古到今地討論歷史背景，亦可跟地理、經濟或通識科有關係，我希望老師歸來，日後自擬初中中史課程都能以更多角度詮釋概念。」



任教高中選修科的林老師（化名）認為，為期八至九周的進修課程可較深度了解外國的課程特色，加上芬蘭在教育方面具有不少特色及學習價值的地方，但他顧及中六學生的學習支援需要，以及公平問題未有報名，「交流團多數都會指定某些範疇，如開宗名義是生涯規劃、德育及公民教育，機會自然會降臨到負責同事身上，但『跨學科』無指定何人，除非學校主動向老師提出，否則涉及工作調配，大家未必會主動報名。」



林老師續說，「照顧有特殊教育需要學生」課程可由特殊教育需要統籌主任（SENCo）報讀，惟非每所學校均設此職位，校內亦有較多同事已修讀本地SEN課程，同樣有機會出現上述的公平問題，故校方難以決定花落誰家。



弱勢學校鮮有老師報名



有不願具名的校長至今未收到教師申請，但坦言收到申請亦不打算「放人」，因該校縮班令人手過剩，教育局原則上不會批出代課老師，若有老師離境進修，其教擔便需轉交予其他同事，故他相信部份情況相近的弱勢學校，今年多數都不會有老師報名。佛教善德英文中學校長何滿添亦未接獲老師的境外進修申請，他認為課程於學期中段舉行，為老師帶來困難，建議於開學初段舉行，方便校方預早編配人手，才會有老師願意申請進修。



有前線教師認為，進修計劃可增設三四星期短期課程，讓老師放心暫時離開工作崗位，學校也有更大彈性處理申請個案，以增加老師的放行機會。香港布廠商會朱石麟中學校長韋綺群認同，短期課程或為期半年、一年的進修課程會較受學界歡迎。香港中學校長會主席李雪英亦指，一年進修課程對學校的行政影響最小。