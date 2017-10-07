﻿內燃引擎將絕跡 電動車業起革命

隨着歐美國家宣佈將於二三十年內停售燃油車，中國也將為取締燃油車定下時間表，這場電動車革命將顛覆整個汽車業，個別電動車概念股近日更大幅炒上。「股神」巴菲特入股的比亞迪（1211）上月大幅炒高五成，其餘宣佈進軍電動車的內地車廠，以及汽車鋰電池製造商的股份亦紛紛炒起。



《東周刊》報道，恒指今年連升八個月後，九月份終於斷纜，但部份汽車相關股份受到近期掀起的電動車大時代刺激，成為逆市奇葩。



這場電動車股炒風，源於早前英法政府提出擬於二○四○年全面禁售燃油車；上月初，內地工信部副部長辛國斌於一個論壇透露，中國已為停產及銷售傳統燃油汽車制訂時間表，二○二五年前將新能源汽車市場佔有率提高至兩成。



鋰電製造商也受追捧



消息一出，市場即時亢奮，比亞迪股價一個月內炒高五成，比亞迪主席王傳福曾在公開場合預言到二○三○年中國電動車將全面普及，二○二○年公共汽車已可全面自動化。他更透露正考慮向其他汽車製造商供應電池，預料年底前公佈首份合同。



「超人」李嘉誠早年投資從事產銷鋰電池產品及電動汽車的五龍汽車（0729），上月奧立仕（0860）斥資九億元收購日本電動車公司GLM股權，並引入包括李嘉誠和維港投資創辦人周凱旋等多名新投資者。



綜觀本港汽車股，市盈率參差，其中最具電動車概念的比亞迪高達三十多倍，已晉身藍籌股的吉利近年品牌轉型成功，加上積極發展電動車，市盈率亦超過三十倍。



獨立評股人陳志強認為，長遠來說大部份車廠皆會發展電動車，當中涉及龐大投資，難料誰是贏家，但生產電動車所需的金屬需求肯定水漲船高。「無論邊款電動車都需要鋰電池，所以發展鋰電池相關產品嘅公司最受惠。」他指出，本港具相關概念公司如理士（0842）和天能動力（0819）規模不算大，反而資源股中的洛鉬（3933）去年收購鈷產品業務，認為較為值博。