﻿姊妹善信受辱 仁慈寺方丈涉強姦被捕

屯門寺院驚爆內地方丈性侵女善信醜聞。本報得悉，繼大埔定慧寺女住持釋智定兩度與內地和尚結婚，圖令男方取得居港權後，屯門仁慈寺一名多年前來自內地的方丈涉嫌性侵及強姦女善信被捕。警方日前接獲一對成年姊妹報案，指先後遭仁慈寺方丈「界修法師」侵犯，警方為受害姊妹錄取供詞後，上周五晚將該方丈拘捕。據知，受害妹妹報稱於上月中先後兩度涉遭穿著袈裟的「界修法師」強姦，其姊則在佛堂內被他摸胸強吻非禮。記者：徐曉伊



涉案屯門仁慈寺方丈法號「界修法師」，俗名陳Ｘ才，現年六十二歲，多年前由福建來港，成為屯門青山村一四三號仁慈寺的方丈兼住持。屯門警區探員上周五晚上九時許在寺院內拘捕他，並將他帶返警署扣查。



妹兩遭侵犯 被威迫封口



消息稱，兩名受害姊妹和家人篤信佛法，二人今年八月因「家事」找大和尚做法事，認識了「界修法師」，自此兩姊妹閒來到寺廟或位於新蒲崗的法王學會佛堂念經拜佛。據知，姊妹曾向「界修法師」坦言自己分別患情緒病和精神病，妹妹被界定屬「精神上無行為能力人士」（Mentally Incapacitated Persons）。



據悉，今年九月十七日晚妹妹到仁慈寺念經，突感暈眩，她被人帶進房內，要求性交，她拒絕，有人揚言：「我哋前世係夫妻，做愛係無問題，搞完總可以幫妳驅魔治病。」女方疑遭人強行抱上牀，脫光衣褲，當時一名穿著和尚裝束的方丈在沒戴上安全套下將她強姦，事主曾反抗，大喊：「唔好！唔好！唔好！」但方丈沒理會，完事後叮囑女受害人說：「呢個我哋兩個人嘅秘密，唔好同其他人透露。」事主聽後，不敢向任何人披露被強姦一事。兩日後，即九月十九日，該方丈不見女受害人到法王學會，得悉她抱病，竟到其寓所探望，並趁家中無人，再次向她施暴。



姊稱佛堂內被非禮



據女受害人向警方表示，該方丈涉第二度強姦她時，亦身穿和尚袍，沒戴安全套，期間她多次說不，對方沒有理會。事主篤信佛法，未敢舉報出家人。直至九月底，女受害人胞姊向她提及九月二十三日在法王學會佛堂內遭同一方丈摸胸及強吻臉頰，胞妹才將兩度遭強姦事件和盤托出，胞姊見事態嚴重，本月三日偕妹一起報警。



警方為兩姊妹錄取書面供詞及會面錄影，並說出犯案方丈身上特徵，警方於本月六日採取拘捕行動，同日稍後到方丈所住的仁慈寺等地搜查，檢走一些衣物，當中包括和尚袍。