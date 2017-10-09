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﻿胞弟同自福建來港 活躍佛教界

2017-10-09 列印
■涉案方丈（左）活躍佛教界，胞弟亦由內地來港經營精舍。
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　　被捕方丈界修法師的胞弟陳奇斌，早前由內地福建來港，亦出家當和尚，法號「界悅法師」，兄弟在本港佛教界頗為活躍。涉嫌強姦非禮姊妹善信的「界修法師」，不但是屯門仁慈寺方丈，而且在九龍新蒲崗康強街開設佛堂－「法王學會」，佛堂每周舉辦法會，每年舉辦海上放生法會，收費由一千至一萬元不等。

尖沙咀經營「精舍」

　　據知，「界修法師」在新蒲崗康強街開辦佛堂，原本是一名老居士名下的物業，○六年物業一半業權餽贈給「界修」。根據土地註冊處資料顯示，該老居士已離世，佛堂會址由方丈持有。

　　方丈胞弟「界悅法師」二○一○年在尖沙咀成立佛教「善來精舍」，屬非牟利慈善團體，「界悅」為該精舍的住持，每年舉行大型海上素食放生活動，逢周五晚定期與信眾一起修持誦經及舉行法會。
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