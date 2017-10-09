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﻿憑點數勝出有根有據

2017-10-09 列印
　　曹星如左眼在第二回合被河野公平撞傷，至第七回合無法睜開，比賽被終止，拳證裁定曹勝出。不少觀眾不解，根據拳例，Rex勝出，有根有據。

　　有觀眾關注河野應否被罰？Rex教練劉志遠解釋：「拳證判定撞人一方無意，不被扣分，所以繼續作賽。」有觀眾問為何Rex於第一回合跌倒，拳證示意雙方繼續作賽？原來拳證認為，Rex只是不慎滑倒，並非被擊倒。

　　有網民熱論，河野氣勢強橫，為何Rex勝出？在職業拳賽中，裁判每個回合以拳命中率和戰術運用等，授予拳手點數，形勢強並不代表得分多。前晚三位裁判均認為Rex比河野取得更多分，故Rex勝出。
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