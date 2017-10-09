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﻿團體促《施政報告》助民生

2017-10-09 列印
■民建聯建議政府成立「票價基金」。
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　　多個團體昨到政府總部請願，要求特首林鄭月娥在後日發表的《施政報告》落實多項社會民生措施，包括補貼居住偏遠地區居民乘搭港鐵、反對擴大輸入外勞等。

　　民建聯約二十名成員要求政府支援各階層人士，建議政府成立「票價基金」，運用每年從港鐵公司收取的股息，津貼市民尤其是偏遠地區居民，作為抵銷或調低港鐵每年的票價加幅，以紓緩市民的交通費用負擔。

　　工聯會亦聯同二百多個屬會代表則反對政府擴大輸入外勞，其中有屬會指現時全港有三十多萬人持有保安證，但就業人數不足二十萬人，批評商界「請唔到人」是騙局。

  理事長吳秋北指，商界近日以不同的渠道宣揚勞動力不足，為擴大輸入外勞鋪路，促請政府不應受商界所騙，否則會對本港工人造成不公。
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