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﻿中電百年史蹟拍成紀錄片

2017-10-09 列印
■莊偉茵指，紀錄片《源繁一世紀》包含不少珍貴的歷史片段。
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　　電力對城市發展尤其重要，在港歷史悠久的中華電力早前在中國、澳洲、印度等地取景，拍攝紀錄片《源繁一世紀》，紀錄中電在香港扎根逾百年的足跡。

　　中電企業發展總裁莊偉茵指，紀錄片包含不少珍貴的歷史片段，當中講述日軍侵華，香港淪陷，中電工程師為保家園自願炸毀發電廠，甘願犧牲自己心血的情操，令她大為感動。她續稱，中電一眾員工拍攝了幾段有關電力的冷知識，不少中電高層亦粉墨登場，稍後將會把宣傳片及紀錄片《源繁一世紀》放上中電的facebook專頁，冀有更多市民可了解中電的歷史及貢獻。
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