﻿一年雜費 最勁七千二幼園家長吃不消

「免費優質幼稚園教育計劃」今學年起實施，教育局昨天公佈最新《幼稚園概覽》，披露今學年參加免費幼教計劃的七百四十多所學校去年收取的雜費，其中晶晶幼稚園（屯門校）去年雜費達七千二百多元，當中逾半為課本和練習簿費用，以該校全日班為例，雜費連同經減免的學費，家長每年仍要為子女支付逾一萬七千元。有家長組織批評雜費驚人，加重家長生活負擔。



教育局發佈《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽一七/一八學年》網上版，涵蓋全港約一千零三十所幼稚園，羅列各幼稚園資料，包括師生人數、本學年學費，以及上個學年主要代辦項目參考價目（即雜費）等。



校長稱不強迫買新書教材



概覽顯示，部份參加免費優質幼稚園教育計劃的學校去年收取高昂雜費，索價逾四千元，其中晶晶幼稚園（屯門校）每年收七千二百三十元雜費，當中課本、作業及練習簿共佔三千五百元，而夏季及冬季校服各佔五百四十及六百九十元，另茶點費二百一十元，書包一個要一百二十五元。



香港浸信會聯會耀興幼稚園的雜費亦接近五千元，當中課本、練習簿和作業收取約二千元至二千六百多元。校長余婉霞解釋，學校以實報實銷形式為學生購入課本，包括主題書及音樂教材套，校方不會強迫學生購買，他們可選擇用舊書。



茶點費方面，宣道會上書房中英文幼稚園去年收取二千六百元。校長張錦芳稱，茶點費用不止涵蓋日常茶點，亦包括每兩月一次的生日會，中秋節、聖誕節及復活節等不同節日的慶祝會，共支付了十多次活動食物費用。



家長組織促提高收費透明度



香港東區家長教師會聯會主席趙明指，家長普遍預期在免費幼教下，可減輕經濟負擔，惟有學校索取七千多元雜費數目驚人，認為政府應提高學校雜費的透明度。他又指，有幼稚園收取課本和作業等費用達三千五百元，僅比一般小學全年書簿費約四千元少一些，但內容大多數是圖畫，相反小學課本內容更厚更多，加上幼稚園指定課本，家長難購買二手書，以至家長無得揀。