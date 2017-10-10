﻿涉強姦案「界修法師」要受害人代買六合彩

本報昨天揭露屯門仁慈寺方丈「界修法師」涉性侵一對善信姊妹，據悉，該方丈曾叫一人為他買六合彩，其後以驅魔為藉口把她強姦。警方本月三日接獲受害姊妹報案，於上周五晚將該方丈拘捕，經通宵扣查後，准他保釋外出，下月初回警署報到。記者昨天到屯門仁慈寺，發現沒有開門。記者：徐曉伊



涉案屯門仁慈寺方丈，法號「界修法師」，俗名陳X才，現年六十二歲。八十年代他由內地福建來港，成為屯門青山村一四三號仁慈寺的方丈兼住持。屯門警區探員於上周五晚上九時許將他拘捕，並帶返警署通宵扣查後，獲准保釋至下月初返警署報到。



穿和尚袍不便入投注站



消息稱，兩事主姊妹和家人篤信佛法，二人於今年八月因妹夫逝世，找大和尚做法事，經另一胞妹介紹而認識「界修法師」，自此兩姊妹不時到仁慈寺或新蒲崗的法王學會念經。今年九月十七日下午，「界修法師」致電妹妹，要求她代買六合彩，揚言自己穿和尚袍不便入投注站，妹妹遵從指示買後到仁慈寺，當時有人涉叫她入房，並疑強行將她抱上牀，脫光她衣褲，要求性交，她拒絕，有人表示︰「我哋前世係夫妻，做愛係無問題，搞完總可以幫妳驅魔治病」，將她強姦，然後着她沖涼，並駕車送她到附近巴士站。



據悉，男方要受害人保守秘密，受害人不敢向人披露受性侵一事。兩日後即九月十九日，「界修法師」不見受害人到法王學會，到她寓所探望，有人趁家中無人，再次將女方施暴。



直至事主胞姊向妹妹提及，她九月二十二日到「法王學會」佛堂拿佛書時，遭「界修法師」摸胸及強吻，她將對方推開離去，翌日她接電到佛堂參拜，她便帶同母親及另一妺妹到佛堂，又遭他兩度「濕吻」，她推開對方，與母親和妹妹離開。妹妹聞悉姊姊兩度被非禮，才將自己兩度遭強姦事件和盤托出，胞姊見事態嚴重，於本月三日偕妹一起報警，家人一度害怕舉報出家人會遭天譴而阻止報案。警方為兩事主姊妹錄取書面供詞及會面錄影，警員於本月六日採取拘捕行動。