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﻿怪風襲港 塌棚吹傘傷人

2017-10-10 列印
■旺角商廈一幅棚架遇風倒塌。
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　　昨天怪風襲港！受強烈東北季候風影響，昨天多區有物件被吹倒，先是旺角商廈一幅棚架遇風倒塌，對下一輛汽車被壓，其後浸會大學校園有一頂陽傘倒塌，擊中一名途人，幸傷勢不重。

　　天文台指，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，風力最高時速六十二公里，強度直迫三號風球。昨天各區發生多宗倒塌事件。昨早約十時半，旺角西洋菜街中僑商業大廈外牆一幅棚架突然倒冧，壓中一輛車，無人受傷。時至中午十二時許，浸會大學賽馬會師生活動中心對開，一頂陽傘疑被風由高處吹落街，一名途人被擊中，幸傷勢不重。至下午一時，新蒲崗六合街宏輝工業大廈一個約六米高的活動簷篷倒塌，一名保安被擊中，被送院治理。
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