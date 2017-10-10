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﻿張建宗指會檢討社區支援

2017-10-10 列印
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　　葵盛東邨疑發生兒子殺母案件，政務司司長張建宗（圖）指當局應從事件中檢討支援服務是否不足，加強安老及社區照顧服務，如加強暫託服務，紓緩家居照顧長者人士的壓力。

　　政務司司長張建宗昨天出席活動後談及事件，自言感到非常難過。據記錄，涉事家庭沒有向當局申請長期護理居家安老服務，但女死者生前亦有兩名外傭照顧。張建宗認為，事件反映本港的安老及社區照顧服務仍有必要加強，當局應全面檢討事件，了解相關支援是否不足，並從中吸取教訓。如提供暫託服務，紓緩照顧者壓力。

　　張建宗強調，港府已預留資源加強社區服務，並會雙管齊下處理人口老化問題，在以「居家安老」為本的同時；亦會增加老人院舍宿位、以及日間護理名額，令照顧者得以有時間休息。
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