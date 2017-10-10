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﻿讀重點代全文 打破傳統

2017-10-10 列印
■陳智思指，過往特首全文讀出，反而令重點訊息不夠突出。
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　　特首林鄭月娥明日在立法會宣讀任內首份《施政報告》時將打破傳統，不會朗讀《施政報告》全文，改為於一小時內，朗讀由林鄭就《施政報告》重點所親筆撰寫的演辭。行政會議召集人陳智思透露，今次改變是由行會成員提出，並獲林太接納。

　　陳智思向傳媒指，《施政報告》內容太過巨細無遺，過往特首全文讀出，反而令重點訊息不夠突出，因此他和其他行會成員都向林太建議，改變傳統做法，不宣讀全文，而是另外根據《施政報告》內容撰寫演辭，突出報告重點。有關建議獲林鄭接納，預料林鄭明日在立法會的發言時間將少於一小時，令發言更聚焦，訊息更明確。而政策措施的仔細內容將詳列於《施政報告》全文及《施政綱領》，市民可到民政事務處索取或網上瀏覽。
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