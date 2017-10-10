﻿港生獲全國書信寫作賽金獎

香港學生具國際視野。就讀荃灣官立中學、十五歲的傅頌恩在國家郵政局舉辦的全國書信寫作比賽中，透過建議聯合國解決性別平等問題奪得金獎，成為全國十個奪得金獎人士之一。



今屆比賽主題為「想像你是新任聯合國秘書長的顧問，你首先幫助他解決的世界性問題將會是甚麼，你將如何建議他解決該問題？」傅頌恩指，雖然自己身處兩性平等的香港，但各地仍有性別不平等事件，冀透過參賽為促進性別平等出一分力，很高興自己對性別平等的觀點獲得認同。



該校校長鄧淑貞表示，校內一直推動寫作文化和風氣，及鼓勵同學關心社會，冀傅頌恩奪獎可鼓勵其他同學多寫作，以文字表達所思所想。