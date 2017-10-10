  • 2017年10月10日 星期二
  • 32º
  • 65%
熱門： 施政報告弒母墮樓少女時代貓店長曹星如

日報新聞 > 港聞

﻿公屋刁婦拒收樓 警拔槍制服

2017-10-10 列印
■疑犯居於葵盛東邨盛國樓一單位。
Previous Next

　　剛發生倫常慘劇的葵盛東邨，邨內盛國樓昨早有一名中年女子，疑不滿被房署收樓，竟取出一把二十五厘米長菜刀指嚇職員，警方到場一度拔槍與女子對峙。她最後被警員制服，涉嫌藏有攻擊性武器被捕，後獲送院治理。

　　現場為葵盛東邨盛國樓一單位，昨早十一時許，房屋署由於上址一名五十四歲姓黎女住戶，涉違反租約，派職員前往收樓。惟房署職員偕保安來到單位後，黎婦情緒激動，取出一把約二十五厘米長的菜刀指嚇職員，保安大赫報警求助。

　　警方接報到場，向黎婦作口頭警告，惟有人採不合作態度，其間警員一度拔槍對峙。最後黎婦經多番勸解，始態度軟化，終棄刀「投降」。警方隨即上前將其制服，並以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕她。據了解，黎婦有精神病紀錄，事後獲送院治理。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd