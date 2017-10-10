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﻿瑪嘉烈醫院錯誤棄病人資料

2017-10-10 列印
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　　公立醫院再爆病人資料外洩隱憂。瑪嘉烈醫院昨公佈一宗錯誤棄置病人個人資料事件，指一名病房文員上月錯誤將載有一百六十九名病人個人資料的化驗標籤熱轉打印帶，當作普通固體廢物棄置。而按機制，有關打印帶必須棄置在特定顏色收集袋，並由特約機密廢料處理承辦商收回銷毀。

　　院方上周三接獲骨科部門報告事件，院方其後即時聯絡食環署，但有關廢物已送至堆填區，無法尋回，經風險評估後相信病人資料被外洩機會極微，院方向有關病人致歉，並已通知醫院管理局及個人資料私隱專員公署，並會調查事件作出改善措施，防止同類事件再發生。
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