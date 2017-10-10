﻿港人「開心D」 60歲以上最快樂

香港人「你今日笑咗未？」由社會人士及民間團體組成的平台「香港開心D」上月訪問一千三百人，六成四人表示過去一年整體感到開心，較去年上升約四成，是近三年新高。



調查顯示，整體感到開心評分雖較去年增加，但以年齡劃分，最開心的組別是六十歲以上人士，不開心的組別則是十二至十八歲人士。調查又指，港人個人心理質素的得分最高，達六點六七分，高於整體快樂程度的六點四分，及社會環境滿意度的五點三分，顯示港人有正面和積極的態度及面對逆境的能力。



社會環境方面則普遍得分較低，七成四受訪者最不滿意政治環境，七成一則不滿社會環境和居住現況；但分別有六成三及五成七受訪者對衣著及娛樂活動感到最滿意。