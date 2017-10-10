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﻿圓方成「鐵路加物業發展模式」典範

2017-10-10 列印
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　　港鐵九龍站上蓋的ELEMENTS圓方今年開業十周年，商場上周共六舉行盛大的慶祝典禮（見圖）。港鐵行政總裁梁國權表示，港鐵九龍站卓越的交通網絡，結連優質的商廈、酒店及住宅項目，令ELEMENTS圓方成為「鐵路加物業綜合發展模式」的典範。他相信，隨着廣深港高鐵香港段落成，屆時ELEMENTS圓方將更佔盡地利，更方便顧客。

　　ELEMENTS圓方十周年慶祝典禮，以香港青少年管弦樂團扣人心弦的交響曲作序幕，伴隨著一眾充滿活力的舞蹈員於場內翩然起舞，音樂才女葉巧琳小姐更即場演繹為ELEMENTS圓方重新編曲的生日歌，令典禮更具特色。
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