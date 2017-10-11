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﻿藍色封面和諧 貫徹競選主調

2017-10-11 列印
■特首將宣佈措施，以港鐵部份股息補貼長途交通費。
■港府將推出措施，將現時未補價居屋單位出租。
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　　《施政報告》外觀昨日曝光，封面色調沿用林鄭月娥競選特首時採用的粉藍色主調；據悉，林鄭月娥想保持一貫性。註冊輔導心理學家梁經緯指，粉藍色是柔和顏色，令人覺到輕鬆和諧，不似紅色和橙色鮮艷顏色予人較刺激感覺。

　　過去三任特首的《施政報告》會有標語，但林鄭月娥首份《施政報告》罕有地不加標語，只印有香港區旗及「中華人民共和國香港特別行政區　行政長官二○一七年《施政報告》」字樣。

　　專欄作家陶傑認為，若照例加上空洞的標語，是官僚方式，根本無意義，歷屆特首的《施政報告》，他只記得前特首曾蔭權的一句精闢標語「強政勵治、福為民開」，若無人記得，作標語又有何用？
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