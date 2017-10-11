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﻿上任百天 70項工作有進展

2017-10-11 列印
　　政府昨天在網上發表特首上任百日工作進度報告，交代取得七十多項工作進展。報告提及特首及各司局長作了逾五十次地區探訪及與區議員座談，聆聽各方意見。教育方面，政府已展開免費優質幼稚園教育政策，以及向修讀指定自資學士學位課程的合資格學生，提供每年三萬元的免入息審查資助等。

　　除報告外，林鄭月娥在其facebook專頁上載短片，回顧其百日內落區、外訪及出席活動的情況，當中包括上周日林鄭月娥親身走出特首辦，與罕見病脊髓肌肉萎縮症患者周佩珊見面，並接收佩珊親自寫成的文件等片段。
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