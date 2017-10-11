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﻿張華峰稱收藏價值高 如抽中不會炒賣

2017-10-11 列印
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　　中銀香港第三度推出紀念鈔，紀念價值高，吸引不少市民認購收藏，城中不少名人也採取行動，務求購得，透過紀念鈔，回味香港百年來走過的路。

　　立法會金融服務界議員張華峰（圖）表示，每次不同銀行推出紀念鈔，他都會認購一套收藏留念，而今次中銀香港推出百年紀念鈔，他已申請認購「單鈔」、「三連張」、「三十連張」，如果抽中，將會好好保管收藏，不會用作炒賣。

　　張華峰形容，自己是中銀香港的「長期客戶」，今次紀念鈔是慶祝中銀香港成立一百周年，十分有意義，既可讓人回想該銀行的發展歷史，亦可回味香港經濟的發展路途，因此很有收藏價值。　
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