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﻿美股中段升27點

2017-10-11 列印
　　美國周二股市個別發展，杜指中段報二二七八八點，升二十七點；納指則報六○四二點，跌十五點。滙控美國預託證券價格中段見七十八點六五港元，升零點○五港元；中移動美國預託證券價格則見七十九點三二港元，升零點三二港元。紐約期金中段報每盎司一千二百九十三點二美元，升八點二美元；紐約期油則報每桶五十點九九美元，升一點四一美元。
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