﻿女設計師墜「法事轉運」陷阱

為求與男友復合，三十歲珠寶女設計師疑誤墮陷阱！該女子在社交網上認識一名聲稱深諳「黑降頭」的「法師」，可替她性交轉運，令男友回心轉意，她信以為真，除向男子繳付十萬元法事費，兩人在旺角進行兩次性行為。女事主近日懷疑自己受騙報案，警方昨天在機場將剛返港的疑人拘捕。



警拘一漢涉騙財騙色



警方拘捕一名聲稱法師的男子，涉嫌騙財騙色。被捕男子姓凌（二十七歲），報住旺角奶路臣街，被警方以虛假藉口促使他人作非法性行為罪名通宵扣查。據悉，有人聲稱懂得柬埔寨黑降頭及黑法愛情降頭，並在旺角一商業大廈內開設法舍。



女事主三十歲，為一名珠寶設計師，去年底與男友感情生變，今年一月在網上認識「法師」，對方聲稱可為她進行法事，令其男友回心轉意，兩次法事費用索價十萬元。女事主付款後，有人聲稱該法事須進行性交才可轉運；隨後，女事主分別在本年四月及七月在「法師」住所內發生性行為。