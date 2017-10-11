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﻿摩天輪新主仍在申牌

2017-10-11 列印
■摩天輪新營辦商仍在申請相關牌照，未知何時復開。
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　　中環海濱摩天輪仍未知何時復開，海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組昨討論中環海濱摩天輪最新的交接情況，政府指新營辦商仍在申請相關牌照階段。小組成員謝偉銓批評，新舊營辦商交接「好唔理想」，擔心在二○二○年會再次出現今次交接問題和真空期。另一成員香港測量師學會代表林家輝則認為，各界對將摩天輪成為一個長期旅遊景點意見清晰，建議可參考倫敦觀光摩天輪（London Eye）批出長期租約，至少營運十至十五年。

　　發展局首席助理秘書長（海港）區頴恩回應指，摩天輪能否成為一個永久地標，要視乎將來有沒有更好的批地方法將其保留，歡迎各界提議新地點，並會研究在海濱永久設摩天輪的方案，透過問卷調查了解市民意見。
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