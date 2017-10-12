﻿林鄭派20億交津 200萬乘客受惠

特首林鄭月娥昨日發表任內首份《施政報告》，全文長達四萬九千字，包括多項新政策，落實其競選承諾，其中最多市民受惠的新措施，是免入息審查的公共交通費用補貼計劃，如市民每月公共交通開支超過四百元，多出部份可獲政府百分之二十五的補貼，每月補貼上限為三百元，料逾二百萬人受惠。據悉，政府預算每年花費二十億元公帑，市民屆時可透過八達通拍卡獲得補貼。



林鄭月娥首份《施政報告》的亮點，是運輸及房屋局經三個月積極研究後提出的「免入息審查的公共交通費用補貼計劃」，市民每月乘搭公共交通工具的開支若超出四百元水平，多出餘額可獲公帑補貼百分之二十五，每月補貼上限為三百元，估計有超過二百萬名市民受惠。



「嘟」八達通領津貼上限三百



計劃涵蓋面大，包括港鐵、專營巴士、專線小巴、渡輪及電車的費用。林鄭月娥形容計劃簡單、易明、毋須申請及操作簡便，目標是於立法會財務委員會通過撥款後一年內落實計劃。



政府消息人士表示，政府是以市民過海需花約十元交通費作參考，兩程來回為二十元，以一個月二十個工作天計算，每月交通費為四百元，故政府將補貼水平定於四百元或以上。消息指，政府計劃每年從庫房撥出二十億元公帑，並非直接用港鐵股息補貼；政府擬於三個月內將補貼方案提交到立法會，冀於撥款獲通過後一年內落實。



實際操作方面，政府消息人士指，補貼將會以八達通卡發放，市民只要使用八達通乘搭公共交通工具，補貼將按月結算，一個月交通費達四百元以上，餘額即可獲百分之二十五的補貼。以每月交通費達一千六百元為例，即可「賺盡」三百元津貼，交通費變相可享八二折。市民屆時可於每個月月初到八達通服務站、港鐵站特定拍卡器或利用Andriod手機八達通增值應用程式拍卡，將補貼款項以增值形式加入八達通內，領取限期為三個月。



六渡輪線搭客享雙重資助



據了解，政府不希望補貼跟現有承辦商提供的優惠互相抵銷，故市民購買港鐵「全月通」或「都會票」所花費金額計算入每月交通費內，獲得相應津貼，長者兩元乘車優惠亦不受影響。此外，計劃包括的渡輪服務，由於六條中環至離島渡輪航線已獲政府補貼，加上新交津，有關渡輸乘客變相獲雙重資助。相關新聞刊P2至P14版