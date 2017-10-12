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﻿屯門過海上班 新界友慶幸有「交津」

2017-10-12 列印
　　打工仔歡迎新交津。從事文職工作的劉小姐家住屯門，每天「長征」往筲箕灣上班，每月車費要一千零二十四元，若獲新交津資助，估計每月取得一百五十六元補貼。

　　劉小姐稱，她由屯門家中出發，先乘輕鐵後轉乘西鐵往紅磡，再轉乘巴士往筲箕灣上班，車程約八十分鐘，即使花五百八十五元購買港鐵月票，連同每日近二十元巴士車費，每月工作二十三天，合共一千多元的交通費，負擔頗重。她直言：「新界人天生特別慘！車程又耐，車費又貴！」對於政府推新交津，她感到好開心。
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