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﻿北上探親走「水貨」也受惠

2017-10-12 列印
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　　新交津涵蓋港鐵過境路線，跨境工作、北上探親及過境帶「水貨」亦受惠！以一名乘客來往上水及羅湖的車費共需四十八元計算，只要穿梭帶貨三十三次，車費已超過一千六百元，可獲補貼上限的三百元。

　　居於深圳的港人陳先生表示，每日跨境到元朗上班，每月車費逾一千六百元，「每次由香港過境都會帶兩罐奶粉上去」，可獲二十元報酬，幫補車費。黃小姐（小圖）則在屯門居住、前往灣仔工作，每月車費達一千八百元，昨晚正準備前往番禺探親，未來北上亦可獲補貼，感到開心。
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