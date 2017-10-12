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﻿【秋季日韓遊】8個親子賞楓勝地推介

2017-10-12 列印
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　　要目睹遍山被楓葉薰染成一片火紅的景緻，就要把握最佳的賞楓時間。日本氣象協會和韓國Kweather預計全盛期會由10月中下旬（韓國）或11月下旬（日本）展開。詳情登入https://goo.gl/9JLPz3
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