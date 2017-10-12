﻿港人首置盤助上車 首批千伙 入息上限6.8萬

協助市民圓置業夢，是今屆政府施政重點之一。《施政報告》建議推出「港人首置上車盤」，並計劃於明年底在政府賣地表中選取一幅位於觀塘安達臣道的土地，以提供約一千個「首置盤」單位，而二人或以上家庭申請入息限額則介乎五萬二千至六萬八千元。



林鄭表示，其房屋政策冀以置業為主導，計劃在不影響公營房屋供應的前提下，為中產家庭提供「首置盤」，重燃他們的置業希望，有關土地來源將會是私人發展商擁有，或由政府購買的土地，初步構思是透過地契條款，與發展商作混合發展，出售對象由政府規定，包括居港滿七年的香港居民，沒在香港置業，入息下限為居屋入息的上限，而上限則定於居屋上限的三成。



安達臣道地皮試行



以今期居屋為例，單身人士的限額介乎二萬六千零一至三萬四千元，二人或以上家庭則介乎五萬二千零一至六萬八千元。她說，「首置盤」的細節將於明年中敲定，以配合政府於明年底在政府賣地表中選取一幅位於觀塘安達臣道、估計可提供約一千個單位的住宅用地，推行先導計劃。



她在記者會上說，現時置業階梯少了一級，部份人無法跳入私樓市場，除非「靠父幹」，但若社會變回「父母有樓，子女才有樓」的情況，會令人沮喪，政府要另闢途徑協助市民置業。她強調，若「首置盤」要動用發展商的土地，亦沒想過要在補地價方面提供誘因，又指近年的公私營合作項目都被「扣上官商勾結的帽子」，政府在設計「首置盤」時會提高透明度，消除外界疑慮。



合資格者或少於五萬



消息指，位於安達臣道的地盤預計可提供一千七百個單位，其中一千個屬「首置盤」，另外七百個在私人市場出售，政府會在地契條款中列明「首置盤」的定價、呎數等要求；售價方面，政府會考慮申請者的負擔能力及參考市價，相信售價是「居屋之上」。消息又指，根據統計處數字推算，約有五萬五千人是「首置盤」的入息範圍內，但有關數字未扣除已置業人士，換言之，合資格人士或少於五萬人。



中產之聲主席李子榮形容，私樓樓價達「瘋癲」程度，「首置盤」對一班超出申請居屋入息上限，但又買不起私樓的「夾心階層」有一定吸引力，相信申請人士以用家為主，即使加入嚴謹的轉售條款，亦不會減低中產的購買意欲。他認為，一千個「首置盤」是供不應求，希望政府持續供應。