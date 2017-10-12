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﻿延續「白居二」 加速居屋流轉

2017-10-12 列印
■「綠置居」計劃將恆常化。
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　　白表購置未補價居屋單位，即「白居二」計劃，是市民置業選擇之一。特首林鄭月娥表示，為了增加租住私樓人士的置業機會，促進居屋流轉，已向房委會建議將「白居二」計劃恒常化。

　　林鄭表示，房屋階梯中的新建居屋，可為中等收入的白表人士，提供資助置業的機會，政府將繼續增建居屋，又指過往未補價的居屋二手市場單位，只限於讓綠表人士購買，房委會分別於一三及一五年，先後推出兩輪「白居二」先導計劃，讓合資格的白表人士購置未補價單位。

　　她認為，「白居二」既可為租住私樓的人士增加置業機會，有利於居屋的流轉，而連同未補價的「租者置其屋」計劃，可於二手市場出售予白表人士的單位，共有三十八萬個。她已向房委會建議將「白居二」計劃恒常化。
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