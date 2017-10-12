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﻿五招齊下 增過渡房屋

2017-10-12 列印
■深井「光屋」。
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　　特首林鄭月娥表示，今屆政府決心以破格思維，透過增加過渡性住屋供應，例如研究讓整幢工廈免補地價改裝為過渡性房屋、試行讓將未補價的單位以低於市值租金出租等，紓緩輪候公屋家庭的生活困難。

研准工廈免補價改裝

　　她提出五項具體措施，包括善用政府閒置建築物，推出類似社企「要有光」的「光屋」項目；支持由社聯試行的「社會房屋共享計劃」；促成房協試行讓其轄下的資助房屋業主，將未補價的單位以低於市值租金租予有需要家庭；研究讓整幢工廈免補地價改裝為過渡性房屋；協助非牟利機構研究在閒置土地興建預製組合屋。

　　她呼籲社會須在增加土地供應上取得共識，並期待今年九月成立的「土地供應專責小組」能為政府提供一個整全建議，謀劃一套具長遠目光的土地供應策略。
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