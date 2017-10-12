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﻿成立小組檢討取消「限奶令」

2017-10-12 列印
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　　上屆政府推出的「限奶令」，引起部份內地人不滿。特首林鄭月娥在《施政報告》中表示，將檢討上屆政府提出的「限奶令」。消息指，政府將成立小組，並於未來一年檢討有關做法，以決定是否取消「限奶令」。

　　為保障本港嬰幼兒配方奶的供應持續穩定，以及本地需求不受水貨活動影響，上屆政府早於一三年實施限奶令，規定每名十六歲以上人士，二十四小時內只可攜帶不超過一點八公斤的配方奶粉離境。林鄭月娥突在《施政報告》中提出，明白社會不同持份者對「限奶令」的配方粉出口管制措施有關注，因此將作檢討，並研究出保障本地配方粉穩定供應的長遠措施。
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