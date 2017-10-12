﻿政府明確表示 取消強積金「對沖」

特首林鄭月娥在《施政報告》中，再次明確表示現屆政府對取消強積金「對沖」的決心。她指政府願意加大財政負擔，減少對沖之於中小微企的影響，並期望在未來數月提出勞資雙方均能接受的方案。



林鄭月娥指，落實取消強積金的對沖，是現屆政府其中一項需要優先處理的事項。雖然上屆政府已提出逐步取消對沖方案，但未獲勞資雙方達成共識。



她表示本屆政府自今年七月以來，一直與商界及勞工界商討。政府願意加大財政承擔，減低取消對沖對中小微企的影響，並正從收集到的意見，研究如何協助僱主為其僱員支付遣散費或長服金的潛在開支，預先作專項儲備。她期望政府在未來數月，可以提出一個能同時顧及勞資雙方利益的方案。