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﻿活化公眾街市 加快裝冷氣

2017-10-12 列印
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　　《施政報告》提到將落實在東涌、天水圍和洪水橋興建新公眾街市，為市民購買新鮮糧食提供更多選擇，並大力投放資源活化現有公眾街市，包括加快安裝冷氣。

　　《施政報告》指，政府將以利民便民的新思維投入資源興建新的公眾街市，食物及衞生局會在聲稱相關設施不足的地區，研究興建新公眾街市的需要及可行性，並全面檢視現有的公眾街市，有系統地制訂具體措施以改善設施和管理，包括投放資源活化現有公眾街市，陸續安裝冷氣及改善衞生。
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