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﻿美股中段升18點

2017-10-12 列印
　　美國周三股市靠穩，杜指中段報二二八四九點，升十八點；納指則報六○六八點，升五點。滙控美國預託證券價格中段見七十七點九五港元，跌零點一五港元；中移動則見七十八點五一港元，升零點○六港元。紐約期金中段報每盎司一千二百八十八點六美元，跌五點二美元；紐約期油則報每桶五十一美元，升零點○八美元。
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